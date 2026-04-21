Quadrini passa a Fratelli d’Italia | Scelta per dare più rappresentanza al territorio

Il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata come un modo per aumentare la rappresentanza del territorio all’interno del partito. La sua adesione diventa ufficiale e segna un cambiamento nella composizione politica locale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa e confermata da fonti vicine all’amministrazione comunale.

Svolta politica in Ciociaria: il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, passa ufficialmente a Fratelli d’Italia. L’annuncio è arrivato oggi, 21 aprile, nel corso della conferenza stampa che ha sancito il suo ingresso nel partito, segnando un passaggio significativo negli equilibri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Massimiliano Quadrini passa a Fratelli d’ItaliaSvolta politica in Ciociaria: il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, aderisce a Fratelli d’Italia. Ardea, Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e passa alla LegaArdea, 21 marzo 2026 – Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e aderisce alla Lega. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Massimiliano Quadrini passa a Fratelli d’Italia; Quadrini canta… Fratelli d’Italia ma può diventare il requiem dell’esecutivo; Frosinone, il sindaco di Isola del Liri passa con FdI: la nuova vita politica di Quadrini; Svolta politica a Isola del Liri: il sindaco Massimiliano Quadrini aderisce a Fratelli d’Italia. Frosinone, il sindaco di Isola del Liri passa con FdI: la nuova vita politica di QuadriniLa città ciociara simbolo del Primo Maggio, Isola del Liri, ha un sindaco di centrodestra, di Fratelli d'Italia. È questa, oltre al ... msn.com Idea a parametro zero per il centrocampo Lo svecchiamento generale della rosa dell'Inter passa anche dalla situazione legata a Mkhitaryan: l'armeno è in scadenza di contratto il prossimo giugno e la sensazione è che la sua avventura in nerazzurro ter facebook