Massimiliano Quadrini passa a Fratelli d’Italia

Il sindaco di Isola del Liri ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. La decisione riguarda la sua posizione politica e si inserisce in un cambiamento nel panorama locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del partito. La scelta del primo cittadino si aggiunge a un movimento di adesioni di figure pubbliche nella zona. Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali su questa decisione.

Svolta politica in Ciociaria: il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, aderisce a Fratelli d’Italia. L’ufficializzazione avverrà venerdì 17 aprile a Frosinone, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 presso il circolo del partito in via Lago di Como.L’iniziativa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ardea, Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e passa alla LegaArdea, 21 marzo 2026 – Antonella Cofano lascia Fratelli d’Italia e aderisce alla Lega. Fondi della Comunità montana, chiesto il rinvio a giudizio per Quadrini e altri indagatiSecondo la Procura di Cassino, le risorse dell’ente sarebbero state utilizzate per finalità estranee agli scopi istituzionali. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Oltre Roma Wine, Beer & Spirits: terza edizione in crescita e sempre più internazionale; Isola del Liri – Contrasto alla Deindustrializzazione, si presenta il Bando; MelanomaDay, il 9 e 10 maggio screening gratuiti e camminata per la prevenzione. Svolta politica a Isola del Liri: il sindaco Massimiliano Quadrini aderisce a Fratelli d’ItaliaL'ufficializzazione avverrà venerdì mattina a Frosinone alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito di Giorgia Meloni ... tunews24.it