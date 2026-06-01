Mascia Ferri nel cast dell’Isola dei famosi? Parla lei | Ero piaciuta agli autori ma…

Mascia Ferri ha confermato che non parteciperà all’Isola dei Famosi. Dopo aver attirato l’attenzione degli autori, ha spiegato di non aver ricevuto l’offerta ufficiale. La ex concorrente del Grande Fratello ha anche aggiunto di non aver mai avuto contatti diretti per un possibile coinvolgimento nel reality. La sua presenza nel cast non è prevista e non ci sono state comunicazioni ufficiali in tal senso.

25 anni dopo il Grande Fratello Mascia Ferri parteciperà all’Isola dei famosi? L’ex gieffina fa chiarezza. Da molti anni Mascia Ferri è distante dal mondo della televisione e dello spettacolo ma in molti la ricordano ancora con affetto. Nel 2001 partecipò al Grande Fratello, dove non passò affatto inosservata. Dopo il reality per un po’ lavorò in televisione ma poi ha deciso di cambiare totalmente vita allontanandosi dai riflettori. Potrebbero rivederla sul piccolo schermo? Le proposte non sono mancata, a farlo sapere è stata proprio lei a Fanpage, queste le sue parole: “Se la tv in questi anni mi ha ricercato? Sì. Sono arrivate delle richieste, sia per il Grande Fratello che per L’Isola dei Famosi, per cui ho svolto i provini per la prossima edizione”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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LIsola dei Famosi Mascia Ferri esclusa dal cast per problemi familiari

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