Mascia Ferri ha dichiarato di dover partire per l’Isola dei Famosi 2026, affermando di essere piaciuta agli autori del programma. Ferri, nota per aver partecipato a diverse edizioni del Grande Fratello, ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di aver ricevuto comunque proposte televisive nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del rifiuto o sui tempi di eventuali future partecipazioni.

Mascia Ferri è uno dei volti più iconici delle prime edizioni del Grande Fratello. A oltre venticinque anni dalla sua partecipazione al reality, la “Panterona” ha costruito una vita lontana dal mondo dello spettacolo, ma non ha mai smesso di ricevere proposte televisive. In un’intervista rilasciata a Fanpage, ha raccontato cosa fa oggi e ha svelato un curioso retroscena che riguarda la prossima edizione dell’ Isola dei Famosi 2026. Nonostante si sia progressivamente allontanata dalla televisione, Mascia Ferri ha rivelato di essere stata contattata sia per il Grande Fratello che per l’Isola. Per quest’ultimo programma era arrivata addirittura alla fase dei provini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mascia Ferri rompe il silenzio: “Dovevo partire per l’Isola dei Famosi 2026, ero piaciuta agli autori”

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Perché il narcisista sceglie il silenzio I 4 meccanismi che non conosci

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