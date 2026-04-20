L' ex Forlanini e la cessione al Vaticano il governo | Nessun intervento dell' Inail sull' area

L'ex Forlanini è al centro di una discussione in Parlamento dopo che è stato sollevato il tema della cessione dell’area al Vaticano. La viceministra del Lavoro ha risposto a un’interpellanza urgente chiedendo di chiarire se l’Inail abbia avuto un ruolo o un intervento nel processo di vendita o valorizzazione dell’ex ospedale. La viceministra ha inoltre specificato che l’ente non ha avuto alcuna partecipazione in questa operazione.

Il caso dell’ex Forlanini torna al centro della discussione in Parlamento. Ed è la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci - in risposta a un’interpellanza urgente sulle prospettive di utilizzo e valorizzazione dell’ex ospedale e in particolare sul coinvolgimento di risorse dell’Inail.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Degrado in via Fornarina, Alpi (Area Liberale): "Nessun ripristino dell'area dopo il circo"Non solo la "mancanza di manutenzione del verde pubblico", la consigliera faentina Cristina Alpi, capolista di Area Liberale alle prossime... Leggi anche: D'Ascenzo (Inail): "Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell'Ai" Contenuti di approfondimento Ex ospedale Forlanini. Governo: Risorse Inail vincolate, nessun decreto per l’area. Silvestri (M5S): Follia, scoperto da stampa vaticanaLa viceministra Bellucci risponde in aula alla Camera all’interpellanza di Silvestri (M5S): Risorse Inail vincolate, nessun decreto per quell'area. Il pentastellato: Lo abbiamo scoperto dalla stamp ... quotidianosanita.it Ex Forlanini, la partita di giro che ridisegna la sanità e sottrae un pezzo di Roma ai romaniA settembre Dossier lo aveva scoperto e raccontato. Siamo stati i primi. E ora, dopo oltre tre mesi, arriva la conferma di una delle operazioni immobiliari e istituzionali più controverse degli ultimi ... romatoday.it