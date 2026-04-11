Affidati a Poggibonsi i lavori per la riqualificazione del parco "Salvo D’Acquisto". Ovvero l’ area verde che si estende per circa 26mila metri quadrati tra via Luigi Galvani e via Gaetano Pieraccini. "Un intervento di sistemazione atteso, che risponde a sollecitazioni dei cittadini e che si inserisce all’interno del più ampio progetto di cura delle aree verdi del territorio", dice la sindaca Susanna Cenni. L’intervento previsto, realizzato con un investimento di 150mila euro, consiste nella manutenzione dei percorsi pedonali interni al parco, un vialetto principale di oltre 350 metri e altri secondari, anche di collegamento con piazzetta Torriccelli e via Papa Giovanni XXVIII. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco "Salvo D’Acquisto". L’area verde sarà sistemata come richiesto dai cittadini

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Temi più discussi: Parco Salvo D’Acquisto. L’area verde sarà sistemata come richiesto dai cittadini; Al via il primo taglio dell’erba 2026: si parte il 10 aprile; POGGIBONSI, AL VIA I LAVORI NEI GIARDINI DI VIA PIERACCINI; Poggibonsi, via alla riqualificazione dei parchi: investimenti per 300mila euro al Salvo D’Acquisto e al Salceto.

Giardini di via Pieraccini, affidati i lavori di riqualificazionePOGGIBONSI. Affidati i lavori per la riqualificazione del parco Salvo D’Acquisto, area verde che si estende per circa 26.000 metri quadri tra via Completata la fase di gara si va verso il cantiere. ilcittadinoonline.it

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