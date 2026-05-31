Il 1° giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni. In occasione, nel corso del mese sono in programma esposizioni, aste e rassegne dedicate a lei. Sono stati selezionati nove abiti iconici che rappresentano la sua storia nel cinema e nella cultura di Hollywood. Questi eventi si svolgono in diverse sedi e sono finalizzati a ricordare la figura della celebre attrice. Non sono stati annunciati altri dettagli specifici sui contenuti delle esposizioni.

Avrebbe compiuto un secolo esatto il 1° di giugno: ecco l'ennesima buona ragione per celebrarla. Nel corso del mese, si svolgeranno mostre, aste e rassegne che le rendono omaggio. Ma non solo i suoi film: anche i suoi abiti sono mitici a loro volta. Vi raccontiamo i retroscena e le curiosità legati a quelli che sono impressi in modo indelebile nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marilyn Monroe, 100 anni di leggenda in 9 abiti indimenticabili che raccontano la storia di Hollywood

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Marilyn Monroe at 100: The Factory Girl Who Fooled the World

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