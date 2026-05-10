Dopo aver vinto il titolo Mediterraneo Ibo a febbraio, il pugile ora si concentra su una nuova sfida in Europa. L’avversario è Xho Xhaj, con cui si confronterà per ottenere il titolo Ebu Gold. La precedente vittoria al PalaValenti contro un avversario francese ha portato a un verdetto unanime ai punti. La prossima gara rappresenta un passo importante nella carriera del pugile.

Ci eravamo lasciati a febbraio con Eduardo ‘Dado’ Giustini in trionfo dopo aver battuto al PalaValenti ai punti, con verdetto unanime, il francese Ibrahim Traoré conquistando così il titolo Mediterraneo Ibo: una delle cinque sigle più importanti del pugilato. Appena tra mesi dopo, il trentaseienne pugile di San Frediano, ex calciante dei Bianchi, campione italiano in carica dei pesi massimi con tre tricolori vinti in carriera oltre a quello continentale Ubo, lo troviamo di nuovo impegnato ad allenarsi per un altro appuntamento decisivo per il suo futuro. Giustini, al termine del successo recente disse che si era realizzato il primo grande sogno della sua vita sul ring.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustini ora punta l’Europa. Che sfida contro Xho Xhaj: "Voglio il titolo Ebu Gold"

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