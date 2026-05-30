Martina Righi è pronta: stasera salirà sul ring di Arenzano per disputare il match finora più importante della sua carriera, valido per la conquista del titolo europeo Ebu Gold dei pesi super piuma contro la spagnola Almudena Alvarez, l’attuale detentrice. Fiorentina, 35 anni, professionista dal 2021 - una decina di incontri disputati, due titoli italiani vinti nei pesi leggeri, e un figlio quindicenne, Mattia, anche lui pugile promettente con due vittorie e un pareggio - è carica a mille, non vede l’ora. Che tipo di incontro si aspetta? "Molto difficile, Alvarez è un’avversaria esperta, longilinea, dopo ogni colpo che riceve riparte sulla media e corta distanza; per arginarla dovrò lavorare sul tempismo, anticiparla, attaccarla". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Righi, assalto all’Europa. Martina punta il titolo Ebu

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