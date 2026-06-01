L’Europa è invitata a rispondere favorevolmente alla proposta di Meloni per modificare i parametri di bilancio e ampliare i fondi disponibili. Secondo Marsilio, grazie all’intervento di Fitto, le regioni possono ora cambiare i programmi di spesa. La richiesta prevede la possibilità di scostamenti di bilancio e di debito comune, con l’obiettivo di facilitare interventi finanziari più flessibili. La proposta mira a ottenere una revisione delle regole europee in materia di finanza pubblica.

«L’Europa dovrebbe rispondere positivamente a Giorgia Meloni, modificare i parametri e allargare i cordoni della borsa per permettere di fare scostamento di bilancio o debito comune». Queste le parole di Marco Marsilio, che in un’intervista a La Repubblica ha parlato della crisi energetica e dei piani regionali per dare maggior sostegno alle imprese. Poi ha evidenziato che «i parametri europei non vanno visti con il paraocchi. Il governo italiano è un esecutivo amico della coesione, fa parte di quei governi che sostengono la posizione delle regioni. La premier sta conducendo una battaglia fondamentale per il futuro dell’Unione europea».... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Marsilio: «L’Ue accolga la proposta di Meloni. Grazie a Fitto le regioni possono cambiare i programmi»

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