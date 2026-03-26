Il partito di maggioranza ha annunciato che, grazie all'intervento del vicepresidente dell'Unione Europea, la regione potrà destinare 679 milioni di euro provenienti dai fondi europei. La somma sarà utilizzata in modo strategico, evitando strumentalizzazioni politiche e concentrandosi sulla gestione efficace delle risorse. La decisione riguarda specificamente la ricollocazione di risorse finanziarie destinate alla regione.

“La Puglia con oltre 679 milioni di euro riallocati è fra le Regioni italiane più interessate dalla revisione intermedia della politica di coesione europea, questo grazie all’attenzione avuta dal vice commissario della Commissione europea, Raffaele Fitto, che, negli ultimi mesi e nell’interesse esclusivo della nostra regione, ha instaurato buoni rapporti istituzionali con i Governi regionali, la revisione scadeva il 31 dicembre 2025 quindi parte è stata trattata con l’ex presidente Michele Emiliano e parte (specie per quanto riguarda l’Housing) con il presidente Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fondi europei. Fdi: grazie ad attenzione del vicepresidente UE Fitto la Puglia potrà ricollocare 679 mln. Ora utilizzo oculato e fuori dalle logiche elettorali

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