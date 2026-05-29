La Lega e Forza Italia sono in disaccordo sull’allargamento dell’Unione Europea. Nel frattempo, il confronto tra il ministro Fitto e le Regioni riguarda il sostegno alle imprese colpite dal caro energia. L’eurocommissario ha proposto di utilizzare i fondi di coesione per coprire le bollette, ma i governatori hanno risposto che tali fondi sono già stati impiegati e non sono un bancomat.

Il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo lo fanno la Lega e Forza Italia, con Fratelli d’Italia che veste l’abito del mediatore. «La Lega», recita un comunicato del Carroccio diffuso l’altro ieri, «è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri mesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni». Un «no» lapidario e incondizionato, dunque, da Matteo Salvini. Ma ecco che arriva l’altro vicepremier, Antonio Tajani, a rassicurare gli italiani favorevoli all’ingresso di Kiev nella Ue: «Il governo», sottolinea il ministro degli Esteri, «è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, il problema è di tempi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lega e Fi litigano sull’allargamento Ue. Duello Fitto-Regioni sul caro energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caro energia, Fitto scrive ai ministri Ue: “Fondi di coesione per dare sollievo a famiglie e imprese”Un ministro ha scritto ai colleghi europei chiedendo di destinare i fondi di coesione a sostegno di famiglie e imprese colpite dall'aumento dei costi...

Governo Meloni, centrodestra presenta il testo bis della legge elettorale, le opposizioni insorgono. Lega e FI litigano sull’Ucraina: news in direttaIl centrodestra ha presentato un nuovo testo della legge elettorale, con modifiche rispetto alla versione precedente.