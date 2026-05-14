A Trento, due uomini sono stati fermati dai carabinieri dopo aver preso di mira un punto vendita Aldi in seguito a un diverbio avvenuto nel primo pomeriggio. Le indagini hanno ricostruito come i due siano riusciti a scappare immediatamente dopo aver colpito il negozio con oggetti contundenti. La vicenda si è verificata circa tre ore dopo l’alterco tra le parti, portando all’intervento delle forze dell’ordine che hanno rintracciato e fermato i responsabili.

? Domande chiave Cosa ha scatenato la vendetta tre ore dopo il diverbio?. Come hanno fatto i due uomini a sfuggire subito ai carabinieri?. Chi dovrà risarcire i danni alle auto parcheggiate vicino al supermercato?. Perché i responsabili erano già noti alle forze dell'ordine?.? In Breve Diverbio con guardia giurata alle ore 18:00 mercoledì 13 maggio.. Raid notturno con sassi e mazza contro vetrata e auto in corso III Novembre.. Testimoni del ristorante di sushi allertano i carabinieri del comando provinciale.. Indagini in corso per quantificare i danni economici al supermercato Aldi.. Due uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati fermati dai carabinieri dopo aver scagliato sassi e una mazza contro il supermercato Aldi di corso III Novembre a Trento, distruggendo vetrate e auto in sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, raid contro l’Aldi: due uomini fermati dopo la violenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Inseguimento a Catania, due uomini in fuga fermati dopo una caccia tra le stradeABBONATI A DAYITALIANEWS Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento Due uomini, di 30 e 33 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono fuggiti a...

Rapinarono un anziano in carrozzina. Due uomini fermati dai carabinieriEra stato aggredito e rapinato da un uomo in pieno pomeriggio nei pressi della zona stazione.

Argomenti più discussi: Raid di furti, colpiti bar, pizzerie e la piscina comunale. Arrestato un 19enne; Sassate e colpi di mazza all’Aldi di Trento: vetrate in frantumi e auto distrutte dopo la lite con la guardia giurata; Raid in città: colpiti il bar Depero, ristoranti un autolavaggio e il Lido comunale; Raid su Zaporizhzhia, tra macerie e dense nubi di fumo.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA L'indagine | Sceglievano a caso extracomunitari senza dimora per pestaggi. Decisivo il racconto di un nigeriano: incastrati grazie alle telecamere Presi gli autori dei raid razzisti a Termini x.com

Raid vandalico contro sede Cgil a Trento(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Un raid vandalico è stato compiuto la scorsa notte contro la sede del sindacato Cgil del Trentino in via Muredei a Trento. Ignoti hanno infranto tutte le vetrine d'ingresso ... lagazzettadelmezzogiorno.it