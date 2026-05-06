Atm i sindacati denunciano ritorsioni dopo la protesta del 5 maggio | cosa è accaduto

Le organizzazioni sindacali hanno accusato i vertici di Atm Spa di aver adottato comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti che hanno partecipato allo sciopero del 5 maggio. Dopo l'astensione dal lavoro, sono state segnalate misure disciplinari e pressioni sui lavoratori coinvolti, secondo quanto riferiscono le sigle sindacali. La questione ha portato a un ulteriore sciopero previsto nei prossimi giorni.

Accuse pesanti e un nuovo sciopero all’orizzonte. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti puntano il dito contro i vertici di Atm Spa, denunciando presunti comportamenti ritorsivi nei confronti dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero di ieri, 5.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Atm, nuova protesta sindacale: pronti allo sciopero del 5 maggio e conferenza pubblicaLe tensioni nel trasporto pubblico cittadino tornano a salire, con un nuovo sciopero già proclamato e un confronto pubblico che si annuncia acceso. Leggi anche: Le due facce del 1 maggio: sindacati in piazza Municipio e a Bagnoli corteo di protesta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero ATM Messina, i sindacati denunciano ritorsioni: Autisti costretti a corse inutili dopo la protesta; ATM Messina, la denuncia dei sindacati: Ritorsioni dopo lo sciopero. Pronta una nuova protesta di 8 ore; Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismo; Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari. Sciopero ATM Messina, i sindacati denunciano ritorsioni: Autisti costretti a corse inutili dopo la protestaDopo lo sciopero del 5 maggio, le organizzazioni sindacali alzano il livello dello scontro con l’azienda e parlano apertamente di comportamenti ritorsivi nei confronti dei lavoratori che hanno aderito ... msn.com Sciopero di quattro ore all'Atm: tensioni su turni, ferie e trasferimentiSciopero di quattro ore per il personale di Atm. L’astensione dal lavoro, indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa, è prevista nella fascia oraria compresa tra le 18 ... lasicilia.it #ATM Milano ad aprile ha pubblicato il Bilancio 2025, qui a #Roma quando quello #ATAC Alcuni risultati sul trasporto pubblico: #ATAC 137 Mln_km di servizio circa (da Report mensili) su 1300 km2 #ATM 159 Mln_km su 656 km2 a Milano, PIÙ del DOPPIO x.com Iniziata la consegna degli appartamenti che il #ComuneMilano ha assegnato ad Atm e alla sua Fondazione, nell’ambito del primo bando del progetto “Casa ai lavoratori” I 30 alloggi assegnati ad Atm sono stati tutti ristrutturati e saranno consegnati comple - facebook.com facebook