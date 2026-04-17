Start Romagna futuro tra luci e ombre | 340 nuovi bus in arrivo ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese
In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, il presidente di Start Romagna ha presentato un aggiornamento sull’azienda, evidenziando l’arrivo di 340 nuovi autobus e i costi elevati legati al carburante. La società si trova di fronte a una serie di sfide economiche legate all’aumento del prezzo del gasolio, che si traduce in spese mensili di circa 200mila euro.
In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, che si celebra oggi 17 aprile, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini ha tracciato un bilancio dell'attività aziendale, analizzando le prospettive future e le criticità economiche del settore. Al centro dell'intervento, la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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