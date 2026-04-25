? Cosa sapere Federico Perrotta presenta La Banda all'Auditorium di Civitella Messer Raimondo il 26 aprile 2026.. L'iniziativa nasce dalla collaborazione culturale tra le amministrazioni di Civitella e Lama dei Peligni.. Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:30, l’Auditorium della Cultura di Civitella Messer Raimondo ospiterà Federico Perrotta per la messa in scena di La Banda – Una storia di swing, twist, mambo e carrarmati, un’opera che trasforma il ricordo storico in ritmo teatrale. Il palcoscenico del borgo si preparerà ad accogliere una produzione scritta da Pierpaolo Palladino e diretta da Manfredi Rutelli, un racconto basato su eventi reali che ha già percorso i circuiti più prestigiosi del teatro nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra swing e storia: il ritmo travolgente di “La Banda” a Civitella

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