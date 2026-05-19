Milano, 19 maggio 2026 – Domenica 24 maggio nell'ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche torna " Cortili Aperti Milano". L’iniziativa che valorizza spazi storici interni alle dimore e i palazzi del territorio, per raccontare un patrimonio vivo e accessibile con occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e luoghi della storia. La Giornata Nazione delle Dimore Storiche è un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Cortili Aperti Milano’, una giornata alla scoperta di dimore e palazzi tra storia e bellezza

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