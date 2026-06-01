Marios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni con esperienza in Serie A, è morto nove giorni dopo un incidente in moto. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali. Oikonomou aveva subito gravi ferite nell’incidente e, nonostante i soccorsi, è deceduto nel reparto di rianimazione. La sua carriera include tappe in diverse squadre di alto livello e una presenza significativa nel calcio greco.

Morto il calciatore Marios Oikonomou, vittima di un incidente in moto a 33 anni. Il difensore greco, passato anche in Serie A con le maglie di Bologna e Sampdoria, è deceduto per le conseguenze di un gravissimo scontro tra la sua moto e un’auto nelle strade di Giannina, in Grecia. Morto Marios Oikonomou Oikonomou è morto in ospedale dopo nove giorni trascorsi in terapia intensiva tra la vita e la morte. Il 33enne era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per le lesioni subite in seguito a un incidente in moto. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marios Oikonomou morto 9 giorni dopo l'incidente in moto il calciatore 33enne aveva giocato anche in Serie A

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Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

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Dramma per l’ex calciatore Marios Oikonomou in condizioni critiche dopo un incidente in motoUn incidente in moto ha coinvolto l’ex calciatore Marios Oikonomou, 33 anni, a Giannina.

Morto Marios Oikonomou: l’ex difensore di Bologna e Samp aveva 33 anni. Era in terapia intensiva dopo un incidenteMarios Oikonomou, ex difensore di calcio di 33 anni, è deceduto dopo aver trascorso giorni in terapia intensiva.

Temi più discussi: Terribile incidente stradale per Marios Oikonomou: il calciatore lotta tra la vita e la morte; Grave incidente per Marios Oikonomou: l'ex Samp e Bologna è in condizioni estremamente critiche; Grave incidente in moto per Marios Oikonomou, ex difensore rossoblù: ricoverato, lotta per la vita; Grave incidente in Grecia per l'ex calciatore di serie A Marios Oikonomou: è in terapia intensiva.

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