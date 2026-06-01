Marios Oikonomou morto 9 giorni dopo l' incidente in moto il calciatore 33enne aveva giocato anche in Serie A

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni con esperienza in Serie A, è morto nove giorni dopo un incidente in moto. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali. Oikonomou aveva subito gravi ferite nell’incidente e, nonostante i soccorsi, è deceduto nel reparto di rianimazione. La sua carriera include tappe in diverse squadre di alto livello e una presenza significativa nel calcio greco.

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Morto il calciatore Marios Oikonomou, vittima di un incidente in moto a 33 anni. Il difensore greco, passato anche in Serie A con le maglie di Bologna e Sampdoria, è deceduto per le conseguenze di un gravissimo scontro tra la sua moto e un’auto nelle strade di Giannina, in Grecia. Morto Marios Oikonomou Oikonomou è morto in ospedale dopo nove giorni trascorsi in terapia intensiva tra la vita e la morte. Il 33enne era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per le lesioni subite in seguito a un incidente in moto. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

Video Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

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Morto Marios Oikonomou: l’ex difensore di Bologna e Samp aveva 33 anni. Era in terapia intensiva dopo un incidenteMarios Oikonomou, ex difensore di calcio di 33 anni, è deceduto dopo aver trascorso giorni in terapia intensiva.

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