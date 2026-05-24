Un incidente in moto ha coinvolto l’ex calciatore Marios Oikonomou, 33 anni, a Giannina. Le sue condizioni sono state giudicate critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Oikonomou è noto per aver giocato come difensore in diverse squadre. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il grave incidente a Giannina. Marios Oikonomou, 33 anni, ex difensore con una lunga esperienza nel calcio italiano, è ricoverato in condizioni gravissime a Giannina, sua città natale in Grecia, dopo un violento incidente stradale in moto avvenuto nella mattinata di sabato 23 maggio 2026. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’automobile guidata da un uomo di 63 anni. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’ospedale locale, consentendo un intervento immediato dei soccorsi. Le condizioni cliniche e l’intervento chirurgico. Il personale sanitario ha riscontrato da subito gravi traumi; Oikonomou è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma per l’ex calciatore Marios Oikonomou in condizioni critiche dopo un incidente in moto

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