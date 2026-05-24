Un grave incidente in moto ha coinvolto l’ex difensore rossoblù, Marios Oikonomou, 34 anni. L'uomo è stato ricoverato in ospedale e sta combattendo per la vita. La notizia ha suscitato cordoglio nella città, dove si è subito mobilitata per esprimere solidarietà. L’incidente si è verificato nella zona urbana, ma ancora non sono stati forniti dettagli sulle cause o le dinamiche.

Bologna, 24 maggio 2026 – Anche Bologna si stringe attorno a Marios Oikonomou, 34enne greco, ex difensore in rossoblù dal 2014 al 2017. Ieri sera il giocatore è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in moto nella sua città natale, Giannina in Grecia, a seguito di uno scontro con un’autovettura, riportando lesioni al cranio e apparendo sin da subito in gravi condizioni. Ricoverato: lotta tra la vita e la morte. Oikonomou ora sta lottando per la vita: è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale universitario di Giannina. “È in condizioni critiche – si legge dai media greci –. La sua moto ha impattato in pieno un’automobile che stava facendo una sciagurata inversione di marcia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente in moto per Marios Oikonomou, ex difensore rossoblù: ricoverato, lotta per la vita

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OIKONOMOU IN TERAPIA INTENSIVA DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE: EX SAMP E BOLOGNA IN CONDIZIONI GRAVI!

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