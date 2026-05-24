Grave incidente per Marios Oikonomou | l'ex Samp e Bologna è in condizioni estremamente critiche

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale ha coinvolto il difensore greco di 34 anni, che ha subito un grave trauma cranico. Dopo lo scontro tra la sua motocicletta e un'automobile, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa. Attualmente, le sue condizioni sono considerate estremamente critiche e si trova in prognosi riservata. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul luogo o sui possibili responsabili dell’incidente.

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Il 34enne difensore greco Marios Oikonomou sta lottando tra la vita e la morte dopo essere stato operato d'urgenza alla testa in seguito a un grave incidente stradale che ha visto la sua motocicletta scontrarsi violentemente con un'automobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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