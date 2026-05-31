Fuori dal coro chiude la stagione | Mario Giordano funziona ovunque lo mettano
Fuori dal coro chiude la stagione: nonostante i continui spostamenti di palinsesto, Mario Giordano ha tenuto gli ascolti. Il conduttore vale un Fazio e va più forte di Amadeus. Se, per assurdo, cambiasse network, lui si porterebbe dietro il pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fuori dal Coro 8 febbraio 2026 Paolo Macchi del Siulp da Mario Giordano
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Il robot umanoide Fausto vuole prendere il posto del nostro Mario Giordano a #Fuoridalcoro? x.com
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