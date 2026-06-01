Fuori dal coro Mario Giordano chiude con una frecciata | L'abbiamo saputo giovedì Torneremo a settembre forse
Mario Giordano chiude Fuori dal coro con una frecciata: "L'abbiamo saputo giovedì che era l'ultima puntata, all'improvviso". E sul futuro lascia il dubbio: "Ci vediamo a settembre, forse". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Shock a Fuori dal Coro! Mario Giordano avvisa il pubblico: Sono stato m.. (VIDEO)
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Io sto con Mario Roggero, una persona perbene che quel giorno non avrebbe fatto del male a nessuno, come tutti gli altri giorni onesti della sua vita! Mario Giordano a #Fuoridalcoro sul gioielliere condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso i ra x.com
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