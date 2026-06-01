Fuori dal coro Mario Giordano chiude con una frecciata | L'abbiamo saputo giovedì Torneremo a settembre forse

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Giordano chiude Fuori dal coro con una frecciata: "L'abbiamo saputo giovedì che era l'ultima puntata, all'improvviso". E sul futuro lascia il dubbio: "Ci vediamo a settembre, forse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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