Mario Di Costanzo il maestro napoletano che trasforma la frutta in dolce

Un maestro pasticciere napoletano ha creato dolci che utilizzano esclusivamente frutta come ingrediente principale. La sua produzione si inserisce nella tradizione locale, ma si distingue per l’uso innovativo della frutta fresca. La sua attività rappresenta un esempio di come la pasticceria possa evolversi mantenendo legami con le radici culturali della città.

In una città dove la pasticceria è patrimonio identitario prima ancora che gastronomico, c'è chi ha saputo spingersi oltre la tradizione senza tradirla. Mario Di Costanzo, maestro pasticciere napoletano, ha portato in anticipo sui tempi nella sua Pâtisserie Di Costanzo, in piazza Cavour a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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