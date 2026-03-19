Il 19 marzo, le pasticcerie di Napoli e della Campania espongono zeppole di San Giuseppe, dolci tradizionali preparati con crema e amarene sciroppate. Il maestro pasticciere Sabatino Sirica è noto per la sua interpretazione di questa specialità, che richiama l’atmosfera di festa e i profumi tipici di questa giornata. Le vetrine si riempiono di questi dolci, simbolo della celebrazione.

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© Lifeandnews.it - La dolce tradizione del 19 marzo: la zeppola di San Giuseppe secondo il maestro Sabatino Sirica

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