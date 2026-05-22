Il maestro pasticcere Gennaro Volpe al Bar Aulisa | nasce la nuova linea di frutta realistica

Il Bar Aulisa ha annunciato il lancio di una nuova linea di frutta realistica realizzata dal maestro pasticcere Gennaro Volpe. La presentazione avviene nel suo laboratorio, dove si conferma l’attenzione verso tecniche innovative di pasticceria moderna. La frutta, realizzata con cura e attenzione ai dettagli, si inserisce tra le novità proposte dal locale. L’evento rappresenta un passo nella direzione della sperimentazione e dell’evoluzione delle creazioni dolciarie offerte dal bar.

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Bar Aulisa continua a innovare il proprio laboratorio annunciando l’arrivo della frutta realistica, una delle tecniche più affascinanti della pasticceria moderna. Le nuove creazioni riproducono in modo sorprendente l’aspetto di fragole, limoni, mango e altri frutti, unendo estetica, tecnica e gusto in dessert dal forte impatto visivo. Una novità che arricchisce l’offerta del laboratorio e conferma l’attenzione verso le tendenze dell’alta pasticceria contemporanea. A rendere ancora più importante questo nuovo percorso è stata la presenza del maestro pasticcere Gennaro Volpe, ospite del laboratorio per una giornata di formazione e condivisione professionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il maestro pasticcere Gennaro Volpe al Bar Aulisa: nasce la nuova linea di frutta realistica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Questa è la vera frutta realistica”: esplode il dibattito sotto il video di Cedric GroletLa frutta realistica continua a conquistare milioni di visualizzazioni sui social, ma sotto l’ultimo video pubblicato su TikTok da Cédric Grolet è... Frutta realistica: com’è fatta e cosa contiene?Vediamo cos’è la frutta realistica, com’è fatta e cosa contiene, ma anche chi viene considerato il suo creatore.