mario di costanzo e la magia della frutta realistica a napoli

A Napoli, artigiani della pasticceria creano dolci che assomigliano alla frutta reale, sorprendendo con dettagli molto realistici. Questi pasticceri utilizzano tecniche precise per realizzare decorazioni che imitano frutta, rendendo ogni creazione visivamente impressionante prima ancora di essere gustata. La loro abilità si manifesta nel modo in cui i dolci sembrano quasi autentici, con colori vivaci e forme dettagliate. Questa tradizione di decorazione è parte integrante della cultura dolciaria della città.

A Napoli, dove la pasticceria appartiene alla storia sentimentale della città tanto quanto alle sue tradizioni gastronomiche, esistono artigiani capaci di trasformare il dolce in un’esperienza che sorprende prima gli occhi e poi il gusto. Tra questi spicca Mario Di Costanzo, maestro pasticciere che ha saputo portare nel capoluogo partenopeo, già in tempi non sospetti, l’affascinante universo della frutta realistica, facendone una delle espressioni più originali della sua continua ricerca creativa. Varcare la soglia della Pâtisserie Di Costanzo in Piazza Cavour significa immergersi in un mondo dove nulla è come appare. Sul banco si susseguono pistacchi, nocciole, arachidi, noci e bacche di vaniglia riprodotti con una fedeltà sorprendente. 🔗 Leggi su 2anews.it

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