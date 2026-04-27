Ardea Trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa I Carabinieri arrestano 28enne di Tor San Lorenzo

I Carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un giovane di 28 anni in possesso di una pistola con la matricola abrasa. L’arresto è avvenuto durante un controllo nella zona di Ardea, dove i militari hanno fermato l’uomo e trovato l’arma clandestina. Il 28enne è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cronache Cittadine ARDEA TOR SAN LORENZO– I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. Trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. I Carabinieri arrestano 28enne di Tor San Lorenzo Notizie correlate Siracusa, gira in via Acradina con una pistola con matricola abrasa e un etto di hashish: arrestato 50enneUn arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata... Tiene una pistola con matricola abrasa in hotel, nuova condanna per Baby Gang: “Adesso basta, solo musica”Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola...