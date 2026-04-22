Il diritto delle persone con disabilità a muoversi e viaggiare Oggi a Firenze il forum sul turismo accessibile

Oggi a Firenze si svolge il forum sul turismo accessibile, dedicato al diritto delle persone con disabilità di muoversi e viaggiare. L’evento si tiene alla Stazione Leopolda e inizia alle 8.30. La giornata è dedicata a discutere di iniziative e problematiche legate alla mobilità per tutti, con interventi e tavole rotonde previste nel corso della mattinata.

Firenze, 22 aprile 2026 – Mercoledì 22 aprile, dalle 8.30, alla Stazione Leopolda di Firenze, si terrà l'evento ''Italia Insieme''. L'iniziativa, voluta dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, costituisce un momento dedicato al tema del turismo accessibile e inclusivo per promuovere la piena partecipazione e il diritto di muoversi e viaggiare delle persone con disabilità. QUI IL PROGRAMMA DELL’EVENTO ''Ogni anno ripartiamo 50 milioni di euro alle Regioni per finanziare progetti virtuosi in tutta Italia –spiega Locatelli – ''Italia Insieme'' sarà un'occasione unica per presentare i progetti sviluppati in questi anni con le risorse del Ministero e per discutere delle migliori pratiche di promozione del turismo accessibile con partner pubblici, privati e testimonial di eccezione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il diritto delle persone con disabilità a muoversi e viaggiare. Oggi a Firenze il forum sul turismo accessibile Notizie correlate 'Tutti in giostra': il luna park torna accessibile alle persone con disabilità. Il programmaTorna anche quest'anno, al Luna Park della Fiera di San Giorgio, la giornata all'insegna dell'inclusione, con la messa a disposizione delle... Leggi anche: Orti, lavoro e inclusione: con "Milleorti per il Turismo" il progetto che cambia la vita a persone con disabilità Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amnesty International lancia l’allarme sull’emergere di un nuovo e pericoloso ordine mondiale; Un premio per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo; Rapporto 2026: momento decisivo per l’umanità; Diritti umani nel mondo: la situazione nel nuovo rapporto di Amnesty International. Persone, disabilità e diritti. Il Garante: 1300 segnalazioni. Servono più potere e più soldiIl rispetto dei diritti delle persone con disabilità è un indicatore della qualità di una democrazia. Il report del primo anno di operatività della Autorità Garante. L'avvocato Maurizio Borgo: «Servon ... corriere.it Diritti delle persone con disabilità, alla Camera il primo bilancio dell’Autorità GaranteSi è svolta oggi, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la presentazione al Parlamento e al Ministro per le ... msn.com Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Riparato oleodotto danneggiato dai russi. Zelensky: “Ue sblocchi aiuti” x.com #HappyBirthday Tanti auguri all'attrice, cantante e conduttrice #AmbraAngiolini che oggi compie 49 anni - facebook.com facebook