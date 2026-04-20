' Tutti in giostra' | il luna park torna accessibile alle persone con disabilità Il programma

Al Luna Park della Fiera di San Giorgio si svolge nuovamente l'evento dedicato all'accessibilità, con l'apertura delle attrazioni anche alle persone con disabilità. La giornata, intitolata

Torna anche quest'anno, al Luna Park della Fiera di San Giorgio, la giornata all'insegna dell'inclusione, con la messa a disposizione delle attrazioni anche per le persone con disabilità. L'iniziativa, alla quinta edizione, è in programma per mercoledì 22 dalle 10.30 alle 13, nell’area verde.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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