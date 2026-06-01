Marina Basaglia si aggiudica la quarta edizione di Arezzo e le sue vallate
Marina Basaglia ha vinto la quarta edizione di “Arezzo e le sue vallate”, un concorso di pittura estemporanea che si è svolto domenica 31 maggio 2026 all’interno e nei dintorni della Fortezza Medicea di Arezzo. La premiazione si è tenuta nello stesso giorno, con i partecipanti che hanno realizzato le opere durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti provenienti da varie regioni. La giuria ha decretato il vincitore tra le opere presentate nel corso della giornata.
Arezzo, 1 giugno 2026 – Marina Basaglia ha vinto la quarta edizione di “ Arezzo e le sue vallate”, concorso di pittura estemporanea svoltosi domenica 31 maggio 2026 all’interno e nei dintorni della Fortezza Medicea di Arezzo. La pittrice nativa di Casaloldo (MN), che da anni vive e lavora a Cerea (VR), ha rappresentato uno splendido scorcio di piazza della Libertà ripreso dalla scalinata del duomo, su cui spicca la possente torre del trecentesco Palazzo dei Priori, sede del Comune di Arezzo. Un’eterea ed evocativa figura femminile in primo piano ha aggiunto poesia al dipinto, che ha messo d’accordo tutta la commissione giudicante. Al secondo posto il reatino Mauro De Vescovo, terzo classificato il tarantino Michele De Nicolò. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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