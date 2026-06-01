marina basaglia si aggiudica la quarta edizione di arezzo e le sue vallate

Notizia in breve

Marina Basaglia ha vinto la quarta edizione di “Arezzo e le sue vallate”, un concorso di pittura estemporanea che si è svolto domenica 31 maggio 2026 all’interno e nei dintorni della Fortezza Medicea di Arezzo. La premiazione si è tenuta nello stesso giorno, con i partecipanti che hanno realizzato le opere durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti provenienti da varie regioni. La giuria ha decretato il vincitore tra le opere presentate nel corso della giornata.