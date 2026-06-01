Una falsa interpretazione di Marilyn Monroe, spesso definita “oca bionda”, ha contribuito a creare un'immagine distorta della diva. La figura di Monroe, nota per la sua aura misteriosa, ha alimentato molte storie e leggende sulla sua vita e carriera. La sua immagine pubblica è stata spesso fraintesa, e molte delle narrazioni su di lei sono state costruite su rappresentazioni non autentiche. La sua storia personale e professionale rimane oggetto di interesse e analisi.

Chissà che fine avrebbe fatto, quante altre ne avrebbe combinate, e magari che vecchia signora formidabile sarebbe diventata, finalmente saggia o cinica, come se poi ci sia differenza. Un’ucronia di Bruna Magi la immagina ricevere un Oscar alla carriera dalle mani di Brad Pitt e poi diventare, addirittura, la prima presidente donna degli States. Oggi Marilyn Monroe, di suo Norma Jeane Mortenson, avrebbe compiuto cent’anni e il temuto fiume di articoli, ricordi, biografie, servizi tivù, libri, interviste ai rari cari non ancora estinti e “rivelazioni” per lo più già rivelate è diventato un’alluvione. Si rivedono all’infinito le immagini... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cento volte Marilyn. Misteriosa Monroe. La falsa “oca bionda“ che diventò diva

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Ordinary guy awakens time superpower, controlling life and death of all billionaires

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