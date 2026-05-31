A 100 anni dalla nascita, Marilyn Monroe rimane un'icona ancora molto presente nella cultura popolare. Viene paragonata a Instagram, considerata una piattaforma che ha reso visibile e condivisibile l’immagine di molte persone, come faceva Monroe con le sue fotografie. Alcuni sostengono che il suo mito sia ancora vivo, al punto da sembrare immortale, e che il suo volto e il suo stile continuino a essere riconoscibili e influenti, oltre il passare del tempo.

Qualcuno ha detto che non è mai morta. Cioè, è talmente presente nella memoria di noi posteri, che l’utilizzo del suo modello è pura normalità e, per ora, non conosce limiti temporali. Il prossimo 1° giugno Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni e, da impareggiabile vip, nonostante non sia più tra noi da ben 64 anni, la sua stella brilla di una luminosità costante, quasi accecante. Norma Jeane Mortenson all’anagrafe, nacque a Los Angeles nel 1926, fu attrice (in una trentina di film e almeno 10 documentari tutti postumi), modella, cantante, produttrice cinematografica, ebbe tre mariti, le è stata attribuita almeno una mezza dozzina di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Marilyn Monroe è stata Instagram prima di Instagram”: perché a 100 anni dalla nascita non smettiamo di guardarla

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Marilyn Monroes occult ties, subliminal messaging & Freudian connection!

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Nel supplemento l’omaggio a Marilyn Monroe attraverso una graphic novel, dieci film, l’analisi del mito e com’è stata narrata nelle storiche pagine del @Corriere, a partire dalla sua morte per suicidio, il 4 agosto 1962 tinyurl.com/p639783s x.com

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