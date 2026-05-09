Marilyn Monroe il centenario svela i segreti più intimi della diva | all’asta lettere abiti e persino le sue radiografie

In occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, sono stati messi all’asta diversi oggetti appartenuti alla diva. Tra i pezzi in vendita ci sono lettere, abiti e radiografie personali. La collezione comprende anche alcuni dei vestiti più iconici che hanno caratterizzato la sua carriera. Questi elementi offrono uno sguardo diretto sulla vita privata e professionale di Norma Jeane Baker, conosciuta in tutto il mondo come Marilyn Monroe.

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