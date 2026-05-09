Marilyn Monroe il centenario svela i segreti più intimi della diva | all’asta lettere abiti e persino le sue radiografie

Da secoloditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, sono stati messi all’asta diversi oggetti appartenuti alla diva. Tra i pezzi in vendita ci sono lettere, abiti e radiografie personali. La collezione comprende anche alcuni dei vestiti più iconici che hanno caratterizzato la sua carriera. Questi elementi offrono uno sguardo diretto sulla vita privata e professionale di Norma Jeane Baker, conosciuta in tutto il mondo come Marilyn Monroe.

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Con la sua icona di bellezza e fascino rimasta immutata nel tempo e immarcescibile nell’immaginario collettivo, a un secolo esatto dalla sua nascita, l’ombra di Norma Jeane Baker – meglio nota come Marilyn Monroe – continua a proiettarsi sul mondo con una forza che il tempo non riesce a scalfire. Perché l’intramontabile diva di sempre non è solo l’icona bionda del cinema mondiale, ma un enigma mai risolto che oggi, attraverso oggetti personali e confessioni scritte, torna a parlarci con una voce più intima e vulnerabile. Tanto che le celebrazioni per il centenario diventano l’occasione per scoprire la donna dietro la maschera della diva, grazie a due aste evento che promettono di riscrivere parte della sua biografia privata.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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