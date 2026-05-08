Gli uomini preferiscono le bionde | il film con Marilyn Monroe torna sul grande schermo

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 11 maggio arriva al Supercineclub “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks e con Marilyn Monroe, in occasione del 100esimo anniversario dalla nascita della stella e icona di Hollywood per eccellenza. Il film verrà proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano alle 17.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Marilyn, Counter-investigation into a Suspicious Death

Video Marilyn, Counter-investigation into a Suspicious Death

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