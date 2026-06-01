Una nuova biografia solleva dubbi sulla morte di Marilyn Monroe, riaccendendo il dibattito a un secolo dalla sua scomparsa. Il libro propone una ricostruzione alternativa degli ultimi giorni della diva, suggerendo che potrebbe essere stato coinvolto un omicidio. Le fonti e le testimonianze raccolte puntano a possibili elementi che cambierebbero l’interpretazione ufficiale della sua morte. La pubblicazione ha riacceso discussioni tra esperti e appassionati.

La morte di Marilyn Monroe torna a far discutere anche a 100 anni di distanza: una nuova biografia rilancia il mistero sugli ultimi giorni della diva e apre a una ricostruzione diversa. Fu suicidio, malasanità o venne veramente assassinata? Su Marilyn Monroe se ne sono dette di tutti i colori, sia mentre la diva di Hollywood era ancora in vita, sia - soprattutto - dopo la sua morte. E oggi, a 100 anni dalla sua nascita, le speculazioni non accennano a fermarsi e il mistero intorno alla sua tragica morte è ancora affascinante. Anche se forse la parola "fine" alla vicenda più controversa dello star system potrebbe essere arrivata. Era l'agosto del 1962 e l'attrice aveva appena 36 anni quando venne trovata senza vita nel suo appartamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marilyn Monroe fu assassinata? Un libro getta nuove ombre sulla morte della diva

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MARILYN MONROE - DOCUMENTARIO COMPLETO sull'attrice amante di Kennedy e la sua misteriosa morte

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Un libro riscrive la morte di Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita: a ucciderla un errore del suo medicoA cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, una biografia propone una versione diversa della sua morte, avvenuta all’età di 36 anni.

Temi più discussi: Marilyn Monroe, clamorosa rivelazione in un libro: Non si suicidò né fu assassinata: fu vittima di un errore medico; Marilyn Monroe, colpo al complottismo: Morì per un errore del medico; Marilyn Monroe, uccisa dalla spocchia degli intellettuali; L'ultima notte di Marilyn Monroe: i 246 mg di pentobarbital e quell'indagine durata appena 12 giorni. Fu suicidio, overdose accidentale o complotto?.

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