Un video diffuso recentemente mostra il momento in cui il cuore di un bambino viene rimosso durante un intervento di trapianto. Il cuore, prelevato alle 14.18 del 23 dicembre, si trova ancora sul tavolo operatorio, mentre un caposala e una dottoressa discutono sul modo di aprire la scatola che contiene il nuovo organo, poi risultato congelato. La registrazione solleva nuovi dubbi sulle procedure adottate prima dei controlli sull’organo.

Il cuore del piccolo Domenico Caliendo, rimosso alle 14.18 del 23 dicembre, è sul tavolo operatorio. Il caposala e la dottoressa Farina, responsabile dell’espianto eseguito a Bolzano, discutono su come aprire la box, contenente il nuovo organo poi risultato ghiacciato. Il video, registrato alle 14.36 con il telefonino da una delle perfusioniste di sala, racconta quello che, secondo la difesa, è accaduto quel giorno Secondo l'avvocato Petruzzi che rappresenta la famiglia del bambino "è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottore Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la box era arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all’apertura della stessa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo

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