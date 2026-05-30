Marilyn Monroe i 100 anni di un mito Dagli abiti sovversivi alla seduzione di Chanel n5 e ‘My Heart Belongs to Daddy’

Roma, 30 maggio 2026 – Cent'anni domani e Marilyn non ne sente il peso: i miti non invecchiano, sono mandati in replica. Il platino dei capelli era un lampo al magnesio che non si spegne, la bocca un sigillo di ceralacca, le spalle nude una concessione che si fingeva involontaria. Gli abiti non li indossava: li convocava e poi li mandava a confessare. Quello bianco di ‘Quando la moglie è in vacanza’, sopra una grata della metropolitana, non è sartoria, ma una corrente d'aria in carriera da spiffero a monumento. Ma quel vestito, nel 1955, non sfidava solo la legge di gravità ma il Codice Hays, regolamento di Hollywood, in vigore dal 1934 al 1968, che funzionava come un Viminale della morale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marilyn Monroe, i 100 anni di un mito. Dagli abiti sovversivi alla seduzione di Chanel n.5 e ‘My Heart Belongs to Daddy’

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Marilyn Monroe: 100 Years! — A Brilliant Paris Exhibition on the Woman Behind the Image (clip)

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