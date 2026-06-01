marianucci vuole restare a torino i granata lavorano per un prestito con diritto di riscatto tuttosport

Notizia in breve

Luca Marianucci, che non ha trovato spazio a Napoli nella scorsa stagione, cerca di rimanere a Torino. I granata stanno negoziando un prestito con diritto di riscatto. Marianucci aveva sperato di giocare di più, ma è finito fuori dai piani dell’allenatore. La trattativa tra le due società è in corso per definire i dettagli dell’accordo.