Marianucci vuole restare a Torino i granata lavorano per un prestito con diritto di riscatto Tuttosport
Luca Marianucci, che non ha trovato spazio a Napoli nella scorsa stagione, cerca di rimanere a Torino. I granata stanno negoziando un prestito con diritto di riscatto. Marianucci aveva sperato di giocare di più, ma è finito fuori dai piani dell’allenatore. La trattativa tra le due società è in corso per definire i dettagli dell’accordo.
Luca Marianucci non è riuscito a trovare lo spazio che sperava a Napoli la scorsa stagione, finendo fuori dai piani di Antonio Conte; ora, secondo Tuttosport, spera di restare a Torino. Era stato infatti ceduto in prestito a gennaio, per cercare più minutaggio. Con D’Aversa non è riuscito ad avere subito il feeling giusto, ma il tecnico ha poi contato su di lui nel finale di stagione. Marianucci potrebbe restare a Torino. Il centrale di proprietà del Napoli potrebbe non riuscire a trovare grande spazio anche con Max Allegri in panchina, per questo motivo il ds granata Petrachi vorrebbe trovare un accordo con gli azzurri per un ulteriore prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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