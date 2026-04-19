L’attaccante della Nazionale belga lascia la squadra italiana in prestito con diritto di riscatto. In queste ore si stanno definendo i dettagli della sua nuova destinazione, che dovrebbe essere un club di un’altra lega. La decisione riguarda esclusivamente il trasferimento temporaneo, con l’opzione di acquisto definitivo prevista alla fine del periodo di prestito. La trattativa è in corso e non sono stati ancora comunicati ufficiali sui termini.

Novità importanti sul futuro dell’attaccante della Nazionale belga: ecco cosa sta accadendo in queste ore. Con l’ormai aritmetico piazzamento nelle prime dieci posizioni della classifica generale, la Juve riscatterà Lois Openda in estate dal Lipsia per 40,6 milioni di euro. Una cifra esorbitante, soprattutto se si considera il rendimento dell’attaccante belga che nell’ultimo periodo non è quasi mai stato impiegato da Luciano Spalletti. Openda (Ansa) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è pronta ad ascoltare proposte in estate per il cartellino del calciatore nato a Liegi: occhio soprattutto a Rennes, Leeds e Bournemouth che avrebbero già effettuato un sondaggio con la Juve e sarebbero pronte a farsi avanti per prendere Openda al termine della stagione in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Openda via dalla Juve in prestito con diritto di riscatto: la destinazione

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