Marianucci può tornare a Torino la prossima stagione in prestito con diritto di riscatto Schira
Luca Marianucci potrebbe tornare a Torino nella prossima stagione, questa volta con un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Attualmente, il difensore è in prestito secco al club granata, arrivato a gennaio. La società torinese sta valutando di chiedere agli azzurri un nuovo accordo, sempre in prestito, ma con la possibilità di riscatto a fine stagione. La decisione finale dipenderà dai vertici delle due squadre nelle prossime settimane.
Luca Marianucci tornerà a Napoli per poi ritornare a Torino quest’estate? Il difensore era stato ceduto in prestito secco ai granata a gennaio, ma pare che l’idea del Toro sia chiedere agli azzurri un prestito con diritto di riscatto in vista della prossima stagione. Ricordiamo che il tecnico D’Aversa lo considera praticamente una riserva; dal 18 marzo ha fatto panchina fissa, ma ha giocato titolare l’ultima contro il Sassuolo lo scorso weekend, dove è stato anche ammonito. Il Torino vuole trattenere Marianucci, summit a breve col Napoli. Scrive Nicolò Schira su Tuttosport: Potrebbe proseguire a sorpresa oltre il 30 giugno l’avventura di Luca Marianucci in granata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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