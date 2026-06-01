Maria De Filippi ha rivelato di avere una forte passione per l’equitazione, affermando di sentirsi in simbiosi con il suo cavallo. La conduttrice ha condiviso che questa attività rappresenta un momento di relax e connessione con gli animali. La passione per gli sport equestri è stata menzionata in alcune interviste, senza ulteriori dettagli sulla frequenza o sulla natura specifica delle attività praticate.

Forse non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha una grande passione per l’equitazione. Nutre un profondo rispetto per un animale tanto maestoso come il cavallo, intelligentissimo, il compagno dell’uomo per secoli: oggi usiamo le auto per spostarci, ma niente come una passeggiata a cavallo riconnette con la bellezza della natura. La conduttrice, in occasione della prima edizione del FIP Arena Polo European Championship, ha parlato della sua passione e di come vive in “simbiosi” con il cavallo. Maria De Filippi, la passione per i cavalli. “L’emozione che provi qui e vedi ovunque è secondo me la passione. Il cavallo è passione, è uno sport particolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Maria De Filippi parla della sua passione: “In simbiosi con lui”

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