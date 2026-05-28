Stefano De Martino il cuore con Santiago e Belen la testa su Sanremo 2027 | Maria De Filippi pronta a salire con lui sul palco dell' Ariston

Stefano De Martino sta gestendo impegni legati alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2027, mentre affronta anche questioni familiari dopo il ricovero dell'ex compagna. La conduttrice Maria De Filippi avrebbe manifestato interesse a salire con lui sul palco dell'Ariston. Attualmente, De Martino si divide tra queste responsabilità e la vita privata, con attenzione rivolta anche al figlio. La sua presenza sul palco di Sanremo è prevista per il prossimo anno.

Stefano De Martino sta vivendo giorni davvero molto impegnativi. Già immerso nell’enorme, e inedita per lui, sfida della direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo, sta cercando di barcamenarsi tra questo e i problemi familiari, venuti a galla dopo il ricovero della ex Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Today.it

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Funerali Padre Stefano de Martino: Il toccante gesto di Belen sulla bara che sta emozionando tutti.

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Temi più discussi: Al festival MI AMI compare Stefano De Martino e c'è chi si chiede se qualche nome visto sul palco sarà a Sanremo. Ecco i nomi su cui puntare (secondo noi); Stefano De Martino al fianco di Belén Rodriguez nelle ore più difficili: È corso subito da lei; Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più vicini: weekend sul Lago di Como, serate insieme e una storia che continua a sfuggire alle etichette; Come sta Belen, Stefano De Martino cancella Affari Tuoi e corre da lei.

Le nuove foto rubate dai paparazzi mostrano gli ex (e amici di lunga data) insieme al lago: mentre le loro uscite si intensificano e con loro anche i pettegolezzi, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ci insegnano che non servono etichette per essere felici x.com

Il Patto di Viale Mazzini: Stefano De Martino ed Eric de Martini Saranno i Padroni di Casa a Sanremo 2027 reddit

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Sanremo 2027, De Martino vuole Maria De Filippi almeno in una serata: fervono i preparativi (ma Belen lo distrae)Stefano De Martino pensa già al suo Sanremo: Maria De Filippi al suo fianco e il sostegno silenzioso a Belen nei giorni più difficili. libero.it