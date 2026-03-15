disoccupazione quando ti spetta anche se ti sei dimesso

Un lavoratore che si licenzia perché il datore di lavoro non versa i contributi ha diritto a ricevere la Naspi, l’indennità di disoccupazione. La legge prevede infatti che anche chi si dimette in determinate condizioni possa accedere al sostegno, rendendo più chiaro il quadro relativo ai diritti di chi abbandona volontariamente il lavoro per motivi legati alla mancata contribuzione.

Un lavoratore che si licenza dal posto di lavoro perché il datore non versa i contributi ha diritto a ricevere la Naspi. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza 5445 della Cassazione dell’11 marzo scorso, con cui la suprema Corte ha espresso il proprio parere in merito al diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione da parte del lavoratore anche nel caso in cui la fine del contratto sia a seguito delle dimissioni del dipendente. Secondo la Cassazione, nel caso in cui il datore di lavoro non versi i contributi previdenziali al proprio collaboratore, quest’ultimo nel dimettersi deve vedersi riconosciuta la cosiddetta “giusta causa” che permette l’accesso alla Naspi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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