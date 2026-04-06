Ti svegli alle tre di notte non riesci a dormire e ti chiedi | ‘E se avessi fatto in modo diverso?’ Ecco perché si resta bloccati sempre negli stessi errori | i consigli di Maria Beatrice Alonzi

Durante una giornata normale, mentre si svolge un’attività quotidiana come fare la spesa, può insorgere un pensiero che ci fa riflettere sulla nostra vita e sulle scelte passate. È in quei momenti, spesso innocui, che si manifestano dubbi o paure che ci tengono svegli di notte, ripensando a cosa sarebbe potuto andare diversamente. Questi pensieri ripetitivi, secondo alcuni esperti, sono alla base di un blocco che si ripresenta negli stessi errori.

Hai ancora paura? Tutto comincia così, banalmente, in un luogo ordinario di una giornata ordinaria svolgendo una commissione ordinaria: la spesa al supermercato. Stiamo parlando dell’ultimo libro di Maria Beatrice Alonzi “ Hai ancora paura” (edito da Sperling & Kupfer). Non un manuale di psicoterapia ma un testo narrativo che, attraverso il viaggio interiore di una persona alla scoperta e riconoscimento delle sue paure giunge a una nuova consapevolezza di sé stessa, fino a capire che anche le reazioni a piccoli eventi del suo quotidiano apparentemente fuori contesto nascondono qualcosa di molto più profondo. La paura. Ecco la scena che Alonzi immagina accadere al suo personaggio, in realtà un tu generico in cui chiunque si possa riconoscere: “ Sei al supermercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti svegli alle tre di notte, non riesci a dormire e ti chiedi: ‘E se avessi fatto in modo diverso?’. Ecco perché si resta bloccati sempre negli stessi errori”: i consigli di Maria Beatrice Alonzi Ti svegli sempre stanco? Prova a dormire in questi hotel unici al mondoPer decenni, il concetto di vacanza è stato indissolubilmente legato all’esplorazione frenetica, a itinerari densi di attività e a sveglie all’alba... Posso dire ad un alunno “ti boccio” se non ti comporti bene? Enrico Mazzieri spiega perché minacciare gli alunni è un reato di abuso dei mezzi di correzioneMazzieri spiega che minacciare la bocciatura è reato di abuso di mezzi di correzione se il metodo risulta umiliante e sproporzionato L'articolo . Ti svegli alle 3 di notte Il tuo corpo sta cercando di dirti qualcosa su questo ormone