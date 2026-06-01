Maria De Filippi cosa fa quando si spengono le telecamere | il video inedito che sorprende i fan

Roma, 1 giugno 2026 – Maria De Filippi è da anni uno dei volti più presenti della televisione italiana. Programmi come Uomini e Donne, Amici e C'è Posta per Te continuano a occupare un posto importante nei palinsesti e ad attirare milioni di telespettatori. Se sul piccolo schermo il pubblico è abituato a vederla alle prese con storie, confronti e dinamiche televisive, nella vita privata la conduttrice coltiva interessi molto diversi dal mondo dello spettacolo. L’amore per l’equitazione. Tra questi c'è una passione che l'accompagna da tempo: quella per i cavalli e per l'equitazione. Un interesse che recentemente è tornato sotto i riflettori... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il lato nascosto di Uomini e Donne: Amore o apparenza

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Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, cosa c’è dietro: i diritti tv e il braccio di ferro con Maria De Filippi-Silvia ToffaninBarbara D’Urso ha intentato una causa contro Mediaset, accusandola di averle rifiutato alcuni diritti televisivi.

Temi più discussi: Maria De Filippi è una luce. Più cadi e più è difficile rialzarti e ad Amici sono davvero caduta dalle scale! Lorenzo è goffo e divertente, abbiamo legato molto: parla Angie; Sanremo, Maria De Filippi verso il festival 2027: per una sera al fianco di De Martino; Cosa fa Maria De Filippi fuori dalla tv, il video inaspettato: Ci penso anche quando vado a dormire; Il primo Sanremo firmato De Martino prende forma con Maria De Filippi.

Sanremo 2027 a nove mesi dal via: Maria De Filippi vicina alla co-conduzione, Måneskin verso la reunion (Fiorello), Tiziano Ferro pronto al debutto in gara. E una novità sulle giurie potrebbe arrivare con Ferraguzzo. allmusicitalia.it allmusicitalia.it/news/sanre x.com

Sanremo 2027: Maria De Filippi al fianco di Stefano De Martino sul palco? L'indiscrezione reddit

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Cosa fa davvero Maria De Filippi lontano dalla tv: il video che sta spiazzando tuttiMaria De Filippi, cosa fa davvero lontano dalla tv? Un video andato virale svela la sua passione più autentica. Mentre si parla della sua presenza al Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino ... donnaglamour.it