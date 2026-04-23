Barbara D’Urso fa causa a Mediaset cosa c’è dietro | i diritti tv e il braccio di ferro con Maria De Filippi-Silvia Toffanin

Barbara D’Urso ha intentato una causa contro Mediaset, accusandola di averle rifiutato alcuni diritti televisivi. La querelle riguarda la gestione delle trasmissioni e i contratti stipulati con altre figure televisive, tra cui Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La decisione arriva a distanza di tre anni dalla sua uscita dai palinsesti del gruppo. La disputa si concentra sulle questioni legate alle licenze e agli accordi contrattuali.

Milano, 23 aprile 2026 – Barbara D’Urso dichiara guerra a Mediaset. A tre anni dall’uscita forzata da Canale 5 – formalmente legata al rinnovamento dei palinsesti, ma con qualche dissidio dietro le quinte sul cachet da capogiro – l’ex conduttrice di ‘ Pomeriggio 5 ’ ha deciso di fare causa all’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Dopo un tentativo di mediazione fallito, Barbara D’Urso ha scelto di portare il Biscione in tribunale. Una scelta dettata dagli interessi, ma anche dall’amarezza di essere stata liquidata dopo oltre 20 anni di onorato servizio nelle tv dei Berlusconi. La notizia è è stata riportata in esclusiva dal quotidiano ' La Stampa '.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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