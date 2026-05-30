Nell’ultima puntata stagionale di “Uomini e Donne”, tutto il parterre di partecipanti, uomini e donne, ha deciso di lasciare lo studio in segno di protesta. La conduttrice è rimasta in silenzio durante l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’abbandono. La puntata si è conclusa con lo studio vuoto, senza ulteriori interventi o commenti ufficiali.

L’ultima puntata stagionale di “Uomini e Donne ” si è conclusa con un evento senza precedenti nella storia del dating show: l’intero parterre maschile e femminile ha abbandonato lo studio in segno di protesta. Al centro della contestazione collettiva è finita la dama del Trono Over, Cinzia Paolini, a seguito di un acceso confronto con i cavalieri Marco e Mario Lenti. L’accordo di esclusiva e lo scontro con Marco. Il caos si è innescato dallo sfogo di Marco, il quale si è dichiarato ancora innamorato di Cinzia e profondamente deluso dal suo comportamento. Il cavaliere ha contestato alla dama la violazione di un precedente patto di esclusiva, infranto a causa dell’inizio di una nuova frequentazione da parte della donna in seguito a una discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finale inedito a Uomini e Donne: parterre in rivolta, l’intero studio abbandona la puntata. Maria De Filippi resta in silenzio, ecco cosa è successo

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Uomini e Donne, Trono Over - Le parole di Maria De Filippi sulla frequentazione tra Mario e Cinzia

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