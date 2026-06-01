Mari foreste e città diventano musica | in arrivo il nuovo album di Giuseppe Dio
Il 5 giugno uscirà “Portraits from a Living Planet”, il nuovo album di Giuseppe Dio. Si tratta di un concept album che combina elementi di musica, paesaggi marini, foreste e ambienti urbani. Il progetto è stato annunciato dal musicista e produttore udinese, che ha spiegato come il lavoro si ispiri alla natura e alle città. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto o sui brani specifici dell’album.
Uscirà il 5 giugno “Portraits from a Living Planet”, il nuovo concept album del musicista e produttore udinese Giuseppe Dio. Il progetto, sviluppato lentamente nel corso degli ultimi anni, nasce dall’idea di trasformare gli ambienti del nostro pianeta in una serie di ritratti sonori costruiti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Evoluzione della musica pop dal Jazz al Rock n Roll
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