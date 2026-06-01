Mari foreste e città diventano musica | in arrivo il nuovo album di Giuseppe Dio

Notizia in breve

Il 5 giugno uscirà “Portraits from a Living Planet”, il nuovo album di Giuseppe Dio. Si tratta di un concept album che combina elementi di musica, paesaggi marini, foreste e ambienti urbani. Il progetto è stato annunciato dal musicista e produttore udinese, che ha spiegato come il lavoro si ispiri alla natura e alle città. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto o sui brani specifici dell’album.