Il nuovo album di Michele Bravi, intitolato Commedia Musicale, è stato pubblicato oggi, venerdì 17 aprile. L’opera combina elementi di musica pop e teatro, entrambe passioni dell’artista. L’album rappresenta un progetto in cui le due forme artistiche si incontrano, creando un prodotto musicale in uscita da qualche ora. Michele Bravi torna così con un lavoro che unisce due ambiti artistici molto cari a lui.

S i intitola Commedia Musicale il nuovo album di Michele Bravi, in uscita oggi venerdì 17 aprile. Un lavoro in cui l’artista coniuga la musica pop al teatro, altra sua grande passione. Michele Bravi racconta il nuovo album, ispirato dal neurologo Oliver Sacks X Leggi anche › Michele Bravi si racconta: «Mi chiamavano Michecca, mi buttavano nella spazzatura» Michele Bravi e la sua Commedia Musicale . Un accostamento che lo solleticava da un po’. «L’idea di unire il mio amore per il teatro con la musica pop era nella mia testa da tempo», le parole di Bravi riportate dall’Ansa.«Prima di oggi non ho mai avuto né il modo né la presunzione di iniziare a scriverlo, perché sapevo che sarebbe stato un disco estremamente divisivo, tanto che quando ho iniziato a pensarlo non c’era l’idea di farlo uscire subito».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Teatro e musica pop convivono in Commedia Musicale, nuovo album di Michele Bravi in uscita il 17 aprile. Tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo lavoro

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